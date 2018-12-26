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أخبار العالم

وزير خارجية باكستان يصل إلى روسيا

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 09:20 ص
صدى البلد
أ ش أ
وصل وزير الخارجية الباكستاني "شاه محمود قريشي" اليوم الأربعاء إلى العاصمة الروسية (موسكو)، وذلك في ختام جولة خارجية شملت أيضا إيران وأفغانستان والصين.

وذكرت قناة "سماء تي في" الباكستانية أنه من المتوقع أن يجتمع قريشي مع نظيره الروسي "سيرجي لافروف" في وقت لاحق اليوم من أجل مناقشة عدد من القضايا من بينها عملية السلام الأفغانية.

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