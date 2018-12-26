الأرصاد تكشف حقيقة برودة شتاء 2019 عن الأعوام السابقة .. فيديو

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنه ستشهد البلاد نشاطا للرياح المثيرة للأتربة، مفيدًا بأنه سيؤثر على حركة الملاحة البحرية بالبحر الأبيض المتوسط ، بينما البحر الأحمر قابل لأعمال الملاحة البحرية.





وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، درجات الحرارة ستنخفض بمعدل 4 درجات، مشيرًا إلى أن البلاد لن تشهد برودة شديدة، كما كتب على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدًا أن الدراسات التى نفذت على شتاء عام 2019 أكدت أنه لن يختلف كثيرًا عن شتاء العام الماضى.



