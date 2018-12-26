إحداها صيني.. أكثر السيارات انتشارا وشعبية في مصر 2018 وأسعارها

يرتبط الشارع المصري بفئات معينة من السيارات ذات الشعبية الكبيرة، ربما لأسباب تتعلق بأسعارها ومدى تواجد قطع الغيار بسهولة فضلا عن عدم استهلاكها مصروفات زائدة.





وتبرز السيارة الهيونداي فئة الفيرنا كأكثر السيارات انتشارا في مصر خلال السنوات الماضية، وتتواجد من خلال 6 فئات مختلفة مزودة جميعها بمحرك سعة 1.6 لتر، بنقالي حركة يدوي وأوتوماتيك.





أسعار هيونداي فيرنا 2018 من 158.500 جنيه وتصل إلى 185.900 جنيه، واستطاعت الشركة بيع 6843 وحدة من سياراتها في 2018 وفقا لإحصائيات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، حتى سبتمبر الماضي.





السيارة الأخرى التي تنافس انتشار فيرنا في الشارع المصري "لانوس" حيث تتواجد بفئاتها القديمة "دايو" ونسختها المستحدثة من شفروليه.





وقدمت شيفروليه السيارة بفئة واحدة بمحرك سعة 1.5 لتر، بقوة 86 حصانا وناقل حركة يدوي، ويبلغ سعرها الرسمي 158.500 جنيه.





الشركة الكورية كيا تواجدت في الشارع المصري بسيارتها "سيراتو" لـ تحتل مركزا بين السيارات الأكثر شعبية في مصر، اعتمادا على الثقة التي اكتسبتها في السوق المصري.





وتواجدت السيارة سيراتو بـ 5 فئات في 2018 مزودة بمحرك سعة 1.6 لتر بقوة 130 حصانا، وناقل حركة ستيبترونيك، وتبدأ أسعار سيراتو 2018 من 290.000 جنيه لأقل فئة و 370.000 جنيه للفئة الأعلى.





في خانة اهتمامات المصريين الشغوفين باقتناء السيارات، تتواجد السيارة هيونداي النترا التي اكتسحت السوق المصرية منذ 2012 وحتى وقتنا الحالي.





هيونداي إلنترا أتيحت في مصر خلال العام الحالي بـ8 فئات مختلفة، والفئات الأدنى مزودة بمحرك سعة 1.6 لتر بقوة 121 حصانا مرتبطا بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات، أما الفئات الأعلى زودت بمحرك 1.6 لتر بقوة 155 حصانا وناقل حركة ستيبترونيك.





أسعار هيونداي إلنترا إتش دي من 246.000 جنيه، وتصل إلى 284.000 ألفًا لأعلى فئة.





وجاء السيارة اليابانية نيسان صني لتحتل مرتبة هامة بين تفضيلات المصريين إذ استطاعت الشركة اليابانية بيع 9.899 سيارة في عام 2018 كأكثر السيارات مبيعا في مصر.





وتتواجد NISSAN SUNNY بـ3 فئات مختلفة مزودة بمحرك سعة 1.5 لتر بقوة 108 أحصنة، وتبدأ أسعار صني من 209.000 جنيه وحتى 231.000 جنيه للفئة الأعلى.



