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منوعات

فرقة مصرية تختتم مهرجان الموسيقى الأندلسية بالجزائر

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 09:42 ص
صدى البلد
أ ش أ
اختتمت الدورة الـ13 لمهرجان الموسيقى الأندلسية والموسيقى العتيقة بدار أوبرا الجزائر، بعرض لفرقة التخت الشرقي المصرية بقيادة الدكتور ياسر معوض.

حضر حفل الختام السفير أيمن مشرفة سفير مصر لدى الجزائر، والمناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد، وعدد من المسؤولين الجزائريين ونحو 2000 مشاهد.

وقدمت الفرقة المصرية مجموعة من أغاني أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وسيد درويش ومحمد عبد الوهاب، إضافة إلى قصيدة لنزار قباني عن جميلة بوحيرد تم تلحينها خصيصا وتقديمها للمناضلة الجزائرية التي حضرت حفل الختام.

وأعرب الدكتور ياسر معوض قائد الفرقة، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، عن سعادته بتجاوب الجمهور مع الأغاني التي قدمتها الفرقة.

وقال معوض إن الفرقة قدمت حفلة أمس الأول في ولاية عين الدفلي (شمال) وحضرها والي الولاية والمئات من المشاهدين الذي تفاعلوا مع أغاني الفرقة.

وأضاف أنه حرص على أن يبدأ الحفل بعزف النشيد الوطني الجزائري الذي لحنه الموسيقار محمد فوزي، إضافة للنشيد الوطني المصري، كما اختتم الحفل بمجموعة من الأغاني الوطنية، للتأكيد على التقارب المصري الجزائري.

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