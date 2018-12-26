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جامع تحف يعيد 100 قطعة أثرية إلى قبرص

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 09:39 ص
صدى البلد
أ ش أ
قرر جامع للتحف الأثرية إعادة أكثر من 100 قطعة من المقتنيات القبرصية إبان العصر البرونزي بعد أن وافق على التبرع بها إلى مؤسسة مستقلة لاستعادة التراث المنهوب من الجزيرة القبرصية.

وذكرت صحيفة (سايبروس ميل) القبرصية أن الآثار، التي تتألف من مجموعة فريدة تضم قطعا نادرة للغاية، يمتلكها جامع الآثار المهندس المعماري الإنجليزي ديفيد جونسون، وتشمل مقتنيات من العصر البرونزي بدءا من عصر الحديد والعصور القديمة حتى عام 480 قبل الميلاد وتضم تماثيل ومزهريات وقوارير .

وقد وافق جونسون على منح المجموعة بالكامل لمؤسسة "ووك أوف تروث" غير الربحية ومقرها لاهاي، ومؤسستها المولودة في قبرص وتعيش في هولندا، على أن تقوم بالتبرع بها إلى إحدى المؤسسات العامة في قبرص بعد أن تعثرت مفاوضاته السابقة في التبرع بكامل المجموعة إلى المتحف الأثري في قبرص.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارتي الاتصالات والشؤون الخارجية في قبرص تقوم حاليا بالتقييم الدقيق لقيمة المجموعة.

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