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منوعات

حزمة إجراءات لتحسين جودة الهواء في هونج كونج

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 09:39 ص
صدى البلد
أ ش أ
قررت السلطات في هونج كونج تطبيق حزمة معايير جديدة لتحسين جودة الهواء تسري اعتبارا من عام 2020 لمدة خمس سنوات.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" أن المردود الصحي من هذه الإجراءات في المدينة سيبلغ 33 مليار دولار هونج كونج في صورة منافع اقتصادية معظمها يأتي من تقليل دخول المستشفيات وتجنب الولادات المبكرة، وذلك وفقا لما جاء في الأهداف الحكومية المقترحة لتحسين جودة الهواء بحلول عام 2025.

ومن بين التوصيات المقترحة، تشجيع المزيد من البيئات "الملائمة للمشاة"، واستبدال المزيد من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وتشديد الإجراءات الخاصة بانبعاثات الغازات الملوثة للهواء.

وأضافت الصحيفة أنه كانت آخر مرة تم فيها تحديث أهداف هونج كونج الخاصة بنوعية الهواء في عام 2014، وتمت خلالها الموافقة على إجراء مراجعة دورية كل خمس سنوات، وقبل ذلك لم يتم تعديل الأهداف منذ دخولها حيز التنفيذ في عام 1987.

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