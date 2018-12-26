مستقبل وطن يوقع بروتوكولا لمحاربة الأمية بالغربية

كشف المستشار عصام هلال، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، عن أنه فى إطار المشاركة المجتمعية لحزب مستقبل وطن واستكمالا لحملة (احنا معاك) وقع أمين الحزب بالغربية محمد العريبى، بروتوكول تعاون بين الحزب والجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور عاشور عمرى وبحضور اللواء هشام السعيد محافظ الغربية.



كما تم وضع خطة طموحة للقضاء على الأمية فى محافظة الغربية خلال ثلاثة أعوام.



جدير بالذكر أن حزب مستقبل وطن ينظم عددا من الفعاليات التي تهدف لتيسير الخدمات على المواطنين فى المحافظات على كافة المستويات التعليمية أو الصحية أو المساهمة في مواجهة ارتفاع الأسعار.