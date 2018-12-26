ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

مستقبل وطن يوقع بروتوكولا لمحاربة الأمية بالغربية

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 09:57 ص
مستقبل وطن يوقع بروتوكول
مستقبل وطن يوقع بروتوكول لمحاربة الأمية بالغربية
ماجدة بدوى - عبد الرحمن سرحان
كشف المستشار عصام هلال، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، عن أنه فى إطار المشاركة المجتمعية لحزب مستقبل وطن واستكمالا لحملة (احنا معاك) وقع أمين الحزب بالغربية محمد العريبى، بروتوكول تعاون بين الحزب والجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور عاشور عمرى وبحضور اللواء هشام السعيد محافظ الغربية.

كما تم وضع خطة طموحة للقضاء على الأمية فى محافظة الغربية خلال ثلاثة أعوام.

جدير بالذكر أن حزب مستقبل وطن ينظم عددا من الفعاليات التي تهدف لتيسير الخدمات على المواطنين فى المحافظات على كافة المستويات التعليمية أو الصحية أو المساهمة في مواجهة ارتفاع الأسعار.
مستقبل وطن يوقع بروتوكولا لمحاربة الأمية بالغربية

ترشيحاتنا

البوكسينج داي.. موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

امنحي طفلك كوبا من هذا المشروب ينشط المخ

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

دفاعات سوريا الجوية تسقط صواريخ إسرائيلية والاحتلال يتأهب.. فيديو

كلوب يطلب دعم جماهير ليفربول لعبور نيوكاسل

محمد أنور يروي أكثر المواقف الكوميدية مع الميرغني وعبد الرحمن.. فيديو

نوستالجيا.. قصة المذهب الحنفي مع الوضوء من الصنبور

حكم فرضية ارتداء المرأة المسلمة للنقاب

انسي الكرش للأبد بكوب واحد من هذا المشروب

حالة الطقس اليوم الأربعاء 26 /12 /2018 في مدن ومحافظات مصر

فصل طلاب من جامعة في العراق رفعوا صورة صدام حسين

بابا نويل يوزع هدايا الكريسماس على مرضى السرطان بالأقصر.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بابا نويل يوزع هدايا الكريسماس على مرضى السرطان بالأقصر.. صور

العالم يحتفل بالكريسماس.. صور

تحويلات مرورية بعد انفجار ماسورة صرف صحي على الأوتوستراد.. صور

بابا نويل يوزع الهدايا والورود على السائحين بمعبد الأقصر .. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل

فيديو

خالد صديق يكشف تفاصيل بشائر الخير قبل افتتاح السيسي له اليوم.. فيديو
بث مباشر .. افتتاح الرئيس السيسي مشروع الإسكان القومي بشائر الخير 2
السيسي يصل منطقة غيط العنب لافتتاح مشروع إسكان بشائر الخير 2 .. فيديو
الأرصاد تكشف حقيقة برودة شتاء 2019 عن الأعوام السابقة .. فيديو
والدة الطفل محمد أشرف عن الرئيس السيسي: مش هقدر أوفيه حقه .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟