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منوعات

ضبط مادة اكستازي المخدرة في اسكتلندا

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 09:45 ص
صدى البلد
أ ش أ
مثل رجلان بريطانيان أمام المحكمة بعد العثور بحوزتهما على كميات من مادة اكستازي المخدرة تبلغ قيمتها السوقية حوالي مليون جنيه استرليني على الأقل .

وقالت الشرطة إنه تم ضبط أكثر من 45 كيلو جراما من مادة اكستازي المنشطة والتي تسمى بحبوب النشوة في العملية التي جرت بمنطقة روزماونت بمدينة أبردين باسكتلندا.

وذكرت شبكة (بي.بي.سي) البريطانية أن الرجلين 22 و 26 عاما مثلا أمام المحكمة بالمدينة لمواجهة اتهامات بحيازة المخدرات، ولم يتقدما بالتماس وظلا في الحجز.

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