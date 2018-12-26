شاهد .. تمارين رياضية لجميع الأعمار

قدّم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الجديدة التي تساعد على توازن الجسم وتقلل الإصابات، لجميع الأعمار.



وقال أبو هاشم، لبرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، اليوم، الأربعاء، إن التمارين الرياضية تتطلب معرفة قدرة كل جسم ومدى إصابته بالأمراض المنتشرة كالسكر والضغط قبل اختيار التمارين .



وقدّم مجموعة من التمارين الرياضية، التي يمكن القيام بها بعد يوم عمل طويل وشاق، والتي تساعد على توازن الجسم وتقلل من الإصابة بالأمراض المختلفة.