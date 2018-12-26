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مرأة

طريقة سهلة لعمل البغاشة بمذاق لا يقاوم

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:11 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تعتبر البغاشة من ضمن أكثر الحلويات المحببة لدى الكثير من المصريين، ولكن البعض لا يعرف الطريقة الصحيحة لتحضيرها ،لذلك تقدم الشيف هالة فهمى طريقة سهلة لعمل البغاشة بمذاق لا يقاوم .

المقادير :

1 كيلو رقاق
نصف كوب سكر
1 لتر لبن
1 كوب سمنة نصف
جوز الهند شرائح
1 ملعقة صغيرة قرفة
نصف كوب زبيب ومكسرات مشكلة .

طريقة التحضير :
* نسخن اللبن ونغمس به الرقاق ويدهن بالسمن وترص نصف كمية الرقاق نخلط المكسرات مع القرفة ونخلطها جيدا فى الوسط ثم يضاف باقي الرقاق ويوضع في صينية الفرن حتى تصل إلى اللون الذهبي وتقدم .

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