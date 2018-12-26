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اقتصاد

انطلاق المنتدى العربي الأفريقي.. أبريل المقبل

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:04 ص
صدى البلد
اية الجارحى
ينطلق مؤتمر المنتدى العربي الأفريقي نحو شراكة استراتيجية افريقية خليجية وبرعاية مصرية حيث تستضيف أرض الكنانة فعاليات المؤتمر خلال شهر إبريل المقبل صرح بذلك أحمد بن علي بن ناصر الحارثي رئيس المؤتمر.

يأتي ذلك في ظل توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتقارب العربي الأفريقي، لإنشاء تكتلات اقتصادية اقتصادية قوية تكون حائط الصد للأمة العربية والافريقية فى مواجهة الأزمات الراهنة التي تضرب الاقتصاد العالمي بأكمله، وتكون مواجهة بقوة للإرهاب وتخلق فرص عمل واعدة للشباب العربي والافريقي.

وأكد على السعي حاليا بكل جهد الى فتح استثمارات كبيرة في مصر وجذب رؤوس أموال كبرى قد تتخطى ٣٠ مليون دولار خلال عام ٢٠١٩، وأكد الحارثي أن ما قدمته القيادة السياسية المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى بإصلاحات اقتصادية كبرى وتطوير ات ضخمة في البنية التحتية في مصر قد ساهم ذلك بقوة في جذب رؤوس اموال اجنبية وعربية وافريقية إلى أرض الكنانة.

وتابع: كما أن الضربات القوية التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية لمقاومة ومكافحة الإرهاب وتطهير سيناء وجميع الحدود المصرية مع دول الجوار من العناصر الإرهابية البغيضة كانت هى كلمة السر في رسالة قوية للعالم أجمع أن مصر دولة قادرة ان تكون دائما الدرع الواقي للأمة العربية والافريقية في ظل جميع التحديات الأمنية الكبرى.

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