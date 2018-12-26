ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

أوقاف البحيرة تواصل فعالياتها لتوزيع السلع الغذائية المجانية.. صور

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:11 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
تواصل مديرية الأوقاف بالبحيرة تحت إشراف الشيخ محمد شعلان، وكيل الوزارة، توزيع السلع الغذائية المجانية على الأسر الأكثر احتياجا للتخفيف عن كاهل المواطنين غير القادرين تنفيذا لخطة وزارة الأوقاف فى العمل الخيرى والمشاركة المجتمعية، حيث قامت إدارة الأوقاف أول بإيتاى البارود برئاسة الدكتور سامي خضر والقيادات الدعوية بالإدارة وبالتنسيق مع الوحدة المحلية وأعضاء مجلس النواب  بتوزيع الحقائب التى تحتوي على سلع غذائية للأسر الأكثر احتياجا.

كما قامت إدارة أوقاف شبراخيت، بقيادة فضيلة الشيخ علاء رمضان الأزهري، مدير الإدارة، والقيادات الدعوية بالإدارة وبالتنسيق مع اللواء وحيد الحضري، رئيس مجلس ومدينة شبراخيت، قامت إدارة أوقاف شبراخيت، بتوزيع الحقائب التي تحتوي على سلع غذائية للأسر الأكثر احتياجا، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس المدينة أشرف منصور والقيادات الدعوية وممثل إدارة التضامن الاجتماعي ضمن الدور العظيم الذي تقوم به الإدارة والمديرية في المساهمة في أعمال البر المختلفة التي تقوم بها وزارة الأوقاف.

فى السياق نفسه، قامت إدارة أوقاف الرحمانية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بتوزيع الهدايا على مستحقيها، وذلك بحضور المهندس هشام عابدين، نائب رئيس المدينة، وذلك بمكتب مدير إدارة أوقاف الرحمانية الشيخ عبد الرحمن بلتاجي، مدير الإدارة، وبحضور مفتشي الإدارة ورؤساء الأقسام بالإدارة ومسئول البريد والعاملين بإدارة أوقاف الرحمانية.
أوقاف البحيرة تواصل فعالياتها لتوزيع السلع الغذائية المجانية.. صور
أوقاف البحيرة تواصل فعالياتها لتوزيع السلع الغذائية المجانية.. صور
أوقاف البحيرة تواصل فعالياتها لتوزيع السلع الغذائية المجانية.. صور
أوقاف البحيرة تواصل فعالياتها لتوزيع السلع الغذائية المجانية.. صور
أوقاف البحيرة تواصل فعالياتها لتوزيع السلع الغذائية المجانية.. صور
أوقاف البحيرة تواصل فعالياتها لتوزيع السلع الغذائية المجانية.. صور
أوقاف البحيرة تواصل فعالياتها لتوزيع السلع الغذائية المجانية.. صور
أوقاف البحيرة تواصل فعالياتها لتوزيع السلع الغذائية المجانية.. صور
أوقاف البحيرة تواصل فعالياتها لتوزيع السلع الغذائية المجانية.. صور
أوقاف البحيرة تواصل فعالياتها لتوزيع السلع الغذائية المجانية.. صور
أوقاف البحيرة تواصل فعالياتها لتوزيع السلع الغذائية المجانية.. صور
أوقاف البحيرة تواصل فعالياتها لتوزيع السلع الغذائية المجانية.. صور
أوقاف البحيرة تواصل فعالياتها لتوزيع السلع الغذائية المجانية.. صور
أوقاف البحيرة تواصل فعالياتها لتوزيع السلع الغذائية المجانية.. صور

ترشيحاتنا

قرار جديد من السعودية بشأن الوافدين

السيسي: آلية شديدة الانضباط لتحصيل مستحقات الدولة من الناس .. فيديو

رسميا .. الإسماعيلى يضم شيلونجو مهاجم سموحة

سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 26-12-2018

إسرائيل: غارة دمشق استهدفت قادة بارزين من حزب الله

شاهد| ضابطان أمريكيان يؤديان رقصة مبدعة ويطالبان العالم بتحديهما

السيسي: لا نتهاون في حقوق الدولة وأموال الغلابة .. فيديو

رخيص وإمكانيات جبارة.. مميزات هاتف شاومي الجديد

عمرو دياب يخلع دبلة الزواج في حفله الأخير

محمد صلاح يروج لرواية تدعو إلى التحرر من احتلال الإنجليز

السيسي يصل منطقة غيط العنب لافتتاح مشروع إسكان بشائر الخير 2 .. فيديو

عمرو دياب يحيي حفل الكريسماس في التجمع الخامس.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بابا نويل يوزع هدايا الكريسماس على مرضى السرطان بالأقصر.. صور

استعدادات مكثفة بالإسكندرية لافتتاح مشروع بشاير الخير 2.. صور

العالم يحتفل بالكريسماس.. صور

تحويلات مرورية بعد انفجار ماسورة صرف صحي على الأوتوستراد.. صور

بابا نويل يوزع الهدايا والورود على السائحين بمعبد الأقصر .. صور

فيديو

السيسى يوجه رسالة شديدة اللهجة لأصحاب المبانى العشوائية.. فيديو
محافظ الإسكندرية: 427 مليون جنيه مديونية الحديقة الدولية حتى الآن
السيسي: آلية شديدة الانضباط لتحصيل مستحقات الدولة من الناس .. فيديو
السيسي: غياب الدولة فى متابعة مرافقها هو سبب انتشار العشوائيات.. فيديو
السيسي: لا نتهاون في حقوق الدولة وأموال الغلابة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟