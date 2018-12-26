أوقاف البحيرة تواصل فعالياتها لتوزيع السلع الغذائية المجانية.. صور

تواصل مديرية الأوقاف بالبحيرة تحت إشراف الشيخ محمد شعلان، وكيل الوزارة، توزيع السلع الغذائية المجانية على الأسر الأكثر احتياجا للتخفيف عن كاهل المواطنين غير القادرين تنفيذا لخطة وزارة الأوقاف فى العمل الخيرى والمشاركة المجتمعية، حيث قامت إدارة الأوقاف أول بإيتاى البارود برئاسة الدكتور سامي خضر والقيادات الدعوية بالإدارة وبالتنسيق مع الوحدة المحلية وأعضاء مجلس النواب بتوزيع الحقائب التى تحتوي على سلع غذائية للأسر الأكثر احتياجا.



كما قامت إدارة أوقاف شبراخيت، بقيادة فضيلة الشيخ علاء رمضان الأزهري، مدير الإدارة، والقيادات الدعوية بالإدارة وبالتنسيق مع اللواء وحيد الحضري، رئيس مجلس ومدينة شبراخيت، قامت إدارة أوقاف شبراخيت، بتوزيع الحقائب التي تحتوي على سلع غذائية للأسر الأكثر احتياجا، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس المدينة أشرف منصور والقيادات الدعوية وممثل إدارة التضامن الاجتماعي ضمن الدور العظيم الذي تقوم به الإدارة والمديرية في المساهمة في أعمال البر المختلفة التي تقوم بها وزارة الأوقاف.



فى السياق نفسه، قامت إدارة أوقاف الرحمانية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بتوزيع الهدايا على مستحقيها، وذلك بحضور المهندس هشام عابدين، نائب رئيس المدينة، وذلك بمكتب مدير إدارة أوقاف الرحمانية الشيخ عبد الرحمن بلتاجي، مدير الإدارة، وبحضور مفتشي الإدارة ورؤساء الأقسام بالإدارة ومسئول البريد والعاملين بإدارة أوقاف الرحمانية.