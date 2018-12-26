رفع حالة الاستعدادات بمستشفيات الدقهلية بمناسبة احتفالات العام الجديد

وجه الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، بضرورة استمرار حالة الطوارئ في مستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة لمواكبة الأعياد واحتفالات استقبال العام الجديد، مؤكدا أهمية تواجد جميع مديري المستشفيات ونوابهم وتواجد الاستشاريين والأطباء في أقسام الحالات الحرجة.





وشدد شاروبيم على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وجميع فصائل الدم في جميع المستشفيات وكذلك رفع درجة استعداد بمراقبة الأغذية وصحة البيئة والصحة المهنية وعمل نوبات في جميع الإدارات الصحية بالمحافظة بالتنسيق مع جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء .





وأكد أهمية المرور المستمر على المنشآت الغذائية والأسواق والمطاعم والفنادق والكافتريات والنوادي والمطاعم العائمة والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية اللازمة لحماية صحة المواطنين وكذلك التراخيص التي تعمل بموجبها، والتأكد من أن جميع العاملين بهذه المنشآت يحملون شهادات صحية.



