وجيه أحمد: ضرب الحكام مرفوض والإيقاف والشطب في انتظار المشاغبين

أكد وجيه أحمد نائب رئيس لجنة الحكام، في اتحاد الكرة أن ضرب الحكام في الملاعب مرفوض جملة وتفصيلا .



وكان ثلاثى الحكام محمد حسن ومحمود بسيونى ومحمد الحنفى تعرضوا إلى اعتداءات لدى إدارتهم مباريات فى القسم الثاني والثالث واتخذوا قرارا بإلغاء المباريات.



قال وجيه أحمد فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن اللجنة الرئيسية تبذل مجهودا لحماية أبنائها من أية خروج عن النص من جانب عناصر المنظومة الرياضية.



لفت إلى أن اللجنة برئاسة عصام عبد الفتاح قامت مؤخرا برفع مذكرة إلى مجلس الإدارة حيال الاعتداءات التي شهدتها لقاءات دوريات المظاليم مؤخرا وتم اتخاذ عقوبات صارمة من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبوريدة منها إيقاف أحد لاعبى فريق أبوقير للأسمدة 8 أشهر وإحالة عضو مجلس الإدارة إلى لجنة الانضباط لاتخاذ اللازم.

