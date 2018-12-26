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منوعات

5 خطوات عليك اتباعها قبل شراء موبايل لطفلك

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:17 ص
صدى البلد
كريم جمال
أصبحت الهواتف المحمولة آفة العصر التي تنتشر في كل مكان ومع كل شخص، خاصةً الأطفال الذين نتركهم بالساعات يستخدمون هواتفنا المحمولة دون معرفة ما يتفاعلون به.

وبحسب "سي إن إن"، نستعرض 5 خطوات أساسية على أي أب وأم اتباعها عند اتخاذهما قرار شراء هاتف محمول لطفلهما من أجل الحصول على تجربة نافعة وغير ضارة بالمرة، تؤثر على مستوى ذكائه وتفاعله مع باقي مجتمعه الصغير.

1- استعداده:
لابد أن يصبح طفلك مدركًا لكيفية التعامل مع الهاتف المحمول، وكيفية استخدامه بصورة صحيحة، بالإضافة للحفاظ عليه وعدم إتلافه سريعًا مثل ألعابه.

2- تدريبه عليه
يقول الخبراء إنه لابد من منح الطفل بعض التدريب "السيبراني" والمدني، وإمدادهم بالوعي حول أشياء سيواجهونها على الإنترنت، مثل التنمر، وأنه ليس كل ما هو موجود على الشبكة العنكبوتية آمن.

3- الاتفاق
لابد من اتفاق الوالدين مع طفلهما على حقهما في معرفة جميع كلمات المرور المتعلقة بالهاتف وجميع تطبيقاته، والساعات التي يمكن تشغيل فيها الهاتف وإيقافها، وبروتوكول متبع فى حالة عدم الالتزام بتلك البنود.

4- الرقابة الأبوية
لابد من أن يفرض الآباء رقابة على أطفالهم وهواتفهم، وذلك يشمل وجود تطبيقات عديدة متاحة للآباء، بعضها يسمح لهم بتتبع كل ما يفعله أطفالهم على هواتفهم، وبعضها يمنح تنبيهات للوالدين إذا تم استخدام بعض الجمل والكلمات عالية الخطورة في النصوص أو الشبكات الاجتماعية.

5- لا تفعل هذه الخطوة عند الخطأ
إذا خرق أطفالك "قواعد العائلة" المتعلقة بهاتفهم، أو فعلوا شيئا آخر باستخدام هواتفهم مثير للقلق، فإن العقاب ليس بحرمانهم من الهاتف، لأن ذلك قد يجعل الأطفال أقل عرضة للانفتاح حول أي مشكلة.

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