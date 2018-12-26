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اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء 26 ديسمبر 2018

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:26 ص
صدى البلد
اية الجارحى
واصلت أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم، الأربعاء 26 ديسمبر 2018، الاستقرار، حيث سجل عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 630 جنيها للجرام.

وسجل عيار 18 نحو 540 جنيها للجرام، وعيار 24 نحو 720 جنيها للجرام، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5040 جنيها.

وكانت قفزت أسعار الذهب أمس الأول، الاثنين، مستقرة عند أعلى مستوى في 6 أشهر، مع استمرار قلق المستثمرين بشأن عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

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