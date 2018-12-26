السيسي يكلف بالتنسيق مع المحافظين لتحصيل حقوق الدولة

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، جميع المسئولين بالدولة بمراقبة الأموال بالمشروعات بدائرة مسئوليتهم، وتحديد آلية وعقد به التزامات شديدة القسوة والانضباط، مكلفًا كل قيادات القوات المسلحة بالمناطق بالتنسيق مع المحافظين لتحصيل حقوق الدولة.



وقال السيسي، خلال افتتاحه لمشروع "بشاير الخير 2" السكني بالإسكندرية اليوم، الأربعاء: "هشوف هنقدر ناخد حقوق الدولة من الناس زي ما بنديهم حقهم ولا لا".



وأضاف: "إنت تاخد وإحنا ناخد، لكن إنت تاخد بس لأ، والكلام دا غير مقبول"، مشددًا على أن جميع المسئولين لا ينتبهون لحقوق الدولة، ويجب على المسئولين الوعي بحقها وتحصيل أموال الدولة من الأفراد.

