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رياضة

قرعة كأس مصر للشباب مواليد 1997 اليوم باتحاد الكرة

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:11 ص
صدى البلد
يسري غازي
تجرى اليوم الأربعاء قرعة كأس مصر للشباب مواليد 1997 فى مقر اتحاد الكرة بالجزيرة.

وأعلن مجلس الجبلاية فى اجتماعه بالامس عن مشاركة 133 ناديا ضمن منافسات البطولة التى استحدثها الاتحاد مؤخرا.

وقام مجلس الجبلاية برصد 100 ألف جنيه مكافأة بطل كأس مصر و50 ألف جنيه للمركز الثانى و25 ألفًا للمركزين الثالث والرابع.

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