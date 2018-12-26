ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي قبل مواجهة الداخلية السبت

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:11 ص
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين شاركوا في مباراة جيما الإثيوبي يوم الأحد الماضي تدريبات استشفائية خاصة على هامش مران الفريق صباح اليوم الأربعاء.

وقاد عادل مصطفى المدرب المساعد بالجهاز الفني تدريبات الأساسيين التي اشتملت على بعض الوحدات البدنية.

يذكر ان الأهلي يستعد لمواجهة الداخلية المقرر لها السبت القادم في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس بمسابقة الدوري الممتاز.

ترشيحاتنا

خبيرة تجميل تكشف عن خطأين تقع فيهما كل عروس قبل زفافها.. فيديو

شاهد| ضابطان أمريكيان يؤديان رقصة مبدعة ويطالبان العالم بتحديهما

خالد صديق يكشف تفاصيل بشائر الخير قبل افتتاح السيسي له اليوم.. فيديو

طارق الغنام: أعتذر لجماهير الأهلي عن الهزيمة من الاتحاد

رخيص وإمكانيات جبارة.. مميزات هاتف شاومي الجديد

بابا نويل يوزع هدايا الكريسماس على مرضى السرطان بالأقصر.. صور

اليوم.. قطع المياه عن بنها لمدة 8 ساعات

نوستالجيا.. قصة المذهب الحنفي مع الوضوء من الصنبور

وفاة زوجة المستشار مجدي أبو العلا رئيس محكمة النقض

السيسي: نشكر ممولي بشاير الخير والأموال غير كافية لاستكمال المشروعات

الانتهاء من صرف السلع المدعمة للمواطنين عن شهر ديسمبر يتصدر صباح البلد .. فيديو

والدة الطفل محمد أشرف عن الرئيس السيسي: مش هقدر أوفيه حقه .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بابا نويل يوزع هدايا الكريسماس على مرضى السرطان بالأقصر.. صور

استعدادات مكثفة بالإسكندرية لافتتاح مشروع بشاير الخير 2.. صور

العالم يحتفل بالكريسماس.. صور

تحويلات مرورية بعد انفجار ماسورة صرف صحي على الأوتوستراد.. صور

بابا نويل يوزع الهدايا والورود على السائحين بمعبد الأقصر .. صور

فيديو

السيسى يوجه رسالة شديدة اللهجة لأصحاب المبانى العشوائية.. فيديو
محافظ الإسكندرية: 427 مليون جنيه مديونية الحديقة الدولية حتى الآن
السيسي: آلية شديدة الانضباط لتحصيل مستحقات الدولة من الناس .. فيديو
السيسي: غياب الدولة فى متابعة مرافقها هو سبب انتشار العشوائيات.. فيديو
السيسي: لا نتهاون في حقوق الدولة وأموال الغلابة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟