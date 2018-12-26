تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي قبل مواجهة الداخلية السبت

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين شاركوا في مباراة جيما الإثيوبي يوم الأحد الماضي تدريبات استشفائية خاصة على هامش مران الفريق صباح اليوم الأربعاء.



وقاد عادل مصطفى المدرب المساعد بالجهاز الفني تدريبات الأساسيين التي اشتملت على بعض الوحدات البدنية.



يذكر ان الأهلي يستعد لمواجهة الداخلية المقرر لها السبت القادم في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس بمسابقة الدوري الممتاز.