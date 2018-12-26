الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لـ الداخلية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته، صباح اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الداخلية المقرر لها السبت المقبل في إطار مؤجلات الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز.



وكان الأهلي قد استأنف تدريباته، أمس الثلاثاء، بعد العودة من أثيوبيا صباح أمس الأول الاثنين عقب مواجهة جيما الأثيوبي في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.



يذكر أن الأهلي تأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وينتظر قرعة البطولة المقرر لها بعد غد الجمعة.

