إسلام محارب وهشام محمد ينتظمان في مران الأهلي

انتظم إسلام محارب وهشام محمد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم الأربعاء.



وكان إسلام محارب قد اشتكي من الإصابة بإجهاد في السمانة بعد مشاركته في مباراة جيما الإثيوبي الأحد الماضي في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا في حين أشتكي هشام محمد من الإصابة بكدمة قوية في الرأس.



يذكر ان الأهلي يستعد لمواجهة الداخلية المقرر لها السبت القادم في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس بمسابقة الدوري الممتاز.