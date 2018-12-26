مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في انفجار بالصين

أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم الأربعاء، بأن انفجارًا وقع في مصنع للكيماويات بمنطقة شينجيانج في شمال غربي البلاد، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 6 بجروح خطيرة.





وقال موقع تيانشان الإخباري الصيني إن الانفجار وقع بينما كانت شركة شينجيانج شينتشي لكيماويات الطاقة تختبر أحد أفران الجير بعد ظهر أمس الثلاثاء.



