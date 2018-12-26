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أخبار العالم

مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في انفجار بالصين

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:13 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم الأربعاء، بأن انفجارًا وقع في مصنع للكيماويات بمنطقة شينجيانج في شمال غربي البلاد، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 6 بجروح خطيرة.

وقال موقع تيانشان الإخباري الصيني إن الانفجار وقع بينما كانت شركة شينجيانج شينتشي لكيماويات الطاقة تختبر أحد أفران الجير بعد ظهر أمس الثلاثاء.

يذكر أن الصين شهدت في الآونة الأخيرة تصاعدًا لوتيرة الغضب الشعبي من معايير السلامة في الصين، وبعد ثلاثة عقود من النمو الاقتصادي السريع تزايدت الحوادث المتنوعة من كوارث التعدين إلى حرائق المصانع.

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