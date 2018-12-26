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رياضة

وليد سليمان ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:17 ص
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
انتظم وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية، اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

وتخلص اللاعب من الإصابة بإجهاد في كاحل القدم الذي حرمه من مرافقة بعثة الفريق مؤخرًا إلى أثيوبيا لمواجهة جيما في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

وشارك اللاعب بقوة في تدريبات اليوم ليعلن جاهزيته لمواجهة الداخلية المقرر لها السبت المقبل، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع السادس بمسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن الأهلي يدخل معسكرا مغلقا بعد غد الجمعة استعدادا لمواجهة الداخلية.

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