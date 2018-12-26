السيسي: غياب الدولة فى متابعة مرافقها هو سبب انتشار العشوائيات.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه تم رصد مليار جنيه فى عام 2015 من صندوق تحيا مصر، لتطوير محطات الرفع التى كانت تحتاج رفع وإحلال، مؤكدًا أن المبلغ كان لتعويض المواطنين والمزارعين الذين تأثروا من الأزمة، وتطوير محطات الصرف والشنايش وتصليحها وتطوير محطات وزارة الري وإزالة العوائق الموجودة فى مسار الترع والمصارف والصرف الصحى.





وأضاف "السيسى"، خلال افتتاحه مشروع بشاير الخير، اليوم الأربعاء ، أن غياب الدولة فى متابعة مرافقها هو سبب انتشار العشوائيات والبناء المخالف، حيث تفاجئنا بأن هناك صب عمدان خرسانة داخل الترع، مشيرا "لدرجة أننا كمسئولين تصورنا أن هذا طبيعى".



