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السيسى يوجه رسالة شديدة اللهجة لأصحاب المبانى العشوائية.. فيديو

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:25 ص
صدى البلد
آيات أحمد
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسالة للمواطنين الذين بنوا عشوائيًا فى الفترة الأخيرة قائلًا: "إنت بنيت وتلزمني أعملك مرافق ليه، طالما إنت عملت حاجة كملها".

وأضاف السيسى، خلال افتتاحه مشروع بشاير الخير اليوم، الأربعاء: "طالما بنيت فى مكان غير مخطط ومافيش مرافق، بتلزمنى أوصلك مرافق ليه"، مؤكدًا: "نحن بحاجة لمراجعة أنفسنا مرة أخرى كمسئولين ومواطنين".

وتابع: "أنا هخطط لك الأراضى بالمرافق وإنت تبنى، غير كده أنا مش مسئول، ومقدرش ألاحقك، إنت بنيت بشكل عشوائى لا يتناسب مع المحطات الموجودة لأنها كانت منفذة لعدد وحدات وعمارات بشكل معين".

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