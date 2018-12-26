تشكيليون: معروضات مهرجان الشارقة للفنون الإسلامية تتميز بالدقة الفائقة

قال الفنان التشكيلي الإماراتي محمد يوسف، إن الدورة الحادية والعشرين من مهرجان الفنون الإسلامية " أفق " تشهد هذا العام التركيز على الكيف أكثر من الكم، موضحًا أن الأعمال المشاركة في الدورة الحالية تتميز بالدقة الفائقة.



وأضاف أن تطور المهرجان يعكس تطور الفن الإسلامي بشكل عام، خاصة أن الكثير من المشاركين غير العرب مهتمون بتذوق جمالية الفن الإسلامي في أعمالهم، منوها أن فكرة «أفق» تأتي، لتستكمل هذه الروعة لأنها تفتح مجالا للبحث في مخيلة الفنان نفسه، يعكس الصراع النفسي داخله حتى لحظة خروج الفكرة وترجمتها إلى عمل جمالي إبداعي.



وأشار الفنان محمد يوسف إلى أن أهداف إمارة الشارقة تنصب في تقديم رسالة إلى العالم عن الثقافة والحضارة العربية والإسلامية، وذلك بما تشهده من المهرجانات والمعارض والفعاليات بشكل عام.



من جانبها قالت الفنانة السعودية زهرة أحمد الغامدي، إن المهرجان يعد من المنصات الفنية الكبرى التي تسهم في تقديم الفنون الإسلامية للعالم، عبر رؤى فكرية جديدة معاصرة.



وأضافت أنها تشارك في المهرجان بعمل يحمل اسم «دائرة الاعتدال»، وهو يحول الزخارف الإسلامية إلى لغة تجريدية تجسد التغيرات التي طرأت على الفن الإسلامي، من فن محدود في بيئة معينة إلى فن عالمي مهم، وتعتبر زخرفة الدائرة من أكثر الزخارف الهندسية وضوحًا، وتمثل على الأغلب بقرص الشمس، وجاءت الدائرة في العمل الفني لتحاكي الشمس المضيئة، وتحمل فكرة العمل التعمق في استكشاف الذاكرة والتاريخ.