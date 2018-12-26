منال اليمني تترجم رباعيات فريد الدين العطار

صدر كتاب "الرباعيات المختارة لفريد الدين العطار" عن دار "آفاق" للنشر والتوزيع بالقاهرة، وترجمة الدكتورة منال اليمني عبد العزيز.





يشتمل هذا الكتاب على ترجمة لخمسمائة رباعية من رباعيات الشيخ الصوفي الإيراني الكبير فريد الدين العطار النيسابوري المولود 627 هجرية.





ويعد فريد الدين العطار من أكبر شعراء الرباعيات في تاريخ الأدب الفارسي، فقد نظم كما هائلا من الرباعيات، يبلغ عددها حوالي ستة آلاف رباعية.





ولما كانت رباعيات فريد الدين العطار كثيرة العدد، متنوعة المضامين والأغراض، تنطوي على بعض الأمور الغامضة، فقد صعب على المريدين الإحاطة بها، وفهمها، لذا فقد طلب منه بعض أصحابه المقربين أن يختار مجموعة من هذه الرباعيات، ويرتبها، ويصنفها، ليسهل عليهم الإلمام بها، والإفادة منها.





وامتثل فريد الدين العطار لهذا الطلب، واختار ألفي رباعية من هذه الرباعيات، ونظمها وبوبها في خمسين بابا، وسماها "مختار نامة" أي مختارات.



