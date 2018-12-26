وزير المالية يجري المسح الطبي بمبادرة القضاء على فيروس سي

أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية وعدد من مساعدي الوزير ورؤساء القطاعات بوزارة المالية، المسح الطبى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، والتى تهدف إلى القضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية.



وكانت وزارة المالية، قد استضافت فريق للمسح الطبي ضمن مبادرة القضاء علي فيروس سي لإجراء الكشف علي العاملين بوزارة المالية.



وأكد وزير المالية حرصه على المشاركة فى المبادرة لأهميتها من خلال إجراء الفحوصات اللازمة وأن المبادرة تعكس اهتمام الدولة بصحة المواطنين المصريين فى إطار السعى لتحقيق التنمية الشاملة فى كافة القطاعات وعلى رأسها قطاع الصحة.



وأضاف الدكتور معيط، أن وزارة المالية حريصة على تقديم هذه المبادرة للعاملين بها وأن هناك أقبال كثيف من العاملين للاستفادة من هذه المبادرة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، مؤكدا أن التفاف العاملين حول هذه المبادرة يؤكد اهتمامهم وحرصهم على الاستفادة من المشروع القومى مع ضرورة اتخاذ مثل هذه المبادرات التي تدعم وتؤكد العلاقة الوطيدة بين مختلف طوائف الشعب والدولة.



وفى سياق متصل قالت داليا فؤاد رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية والمسئولة عن استضافة وتنظيم عملية المسح الطبى داخل الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة، ان وزارة المالية استضافت عدة مجموعات من الفرق الطبية لإجراء المسح الطبى لجميع العاملين بالوزارة بالقطاعات المختلفة إلى جانب تواجد عدد من الفرق الطبية للقطاعات التى يتطلب عملهم التواجد بالوزارة طوال الوقت أو بأوقات مختلفة مثل قطاع الموازنة والتمويل وغيرهم.



وأوضحت رئيس وحدة تكافؤ الفرص أن هناك فرق للمسح الطبى للعاملين بالجهات والمصالح التابعة لوزارة المالية خارج مقر الوزارة مثل مصلحتى سك العملة والضرائب العقارية وأن الأسبوع المقبل سوف يشهد عملية المسح الطبى لقطاع الأمانة العامة لوزارة المالية ومبنى الحسابات الختامية بلاظوغلى الى جانب متابعة المسح الطبى للعاملين فى المأموريات الضريبية المختلفة.



وأضافت رئيس وحدة تكافؤ الفرص، أنه يتم المسح الطبى لكافة العاملين بالوزارة بما فيهم الخدمات المعاونة وتم السماح أيضا لعمال النظافة بإجراء المسح الطبى برغم انهم يتبعون شركة النظافة المتعاقدة مع وزارة المالية كما تم تخصيص مقر لكبار السن من أسر العاملين بالوزارة ( الآباء – الأمهات ) لإجراء المسح الطبى واستضافتهم تسهيلا عليهم.



