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السيسي يسأل المحافظ عن دخل الإسكندرية الشهري والأخير يجيب.. فيديو

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:32 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
سأل الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، عن دخل المحافظة الشهري فرد الأخير قائلًا: دخلي الشهري المتوسط في حدود 100 مليون جنيه من الموارد الذاتية، إضافة للموازنة العامة للدولة السنوية 550 مليون جنيه.

فيما رد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه لمشروع "بشاير الخير 2" السكني، بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، إن هذا يعني أن دخل المحافظة شهريًا 700 مليون تقريبًا.

ومن جهته أشار محافظ الإسكندرية إلى أنه في حال زيادة الإيراد سوف يزداد دخل المحافظة، موضحًأ أن الإيراد يأتي من الشواطئ والمناقصات المطروحة الجديدة، وزيادة القيم القادمة للشواطئ.

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