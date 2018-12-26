تفاصيل الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في قصر محمد علي بالمنيل.. الاثنين

ينظم متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، الاثنين المقبل، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، وتتضمن الاحتفالية معرضا فنيا بعنوان "الضاد"، وذلك بالتعاون مع أكاديمية الخط العربي بمدرسة الشهيد محمد الدرة بالمحلة.





وقالت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف: إن الاحتفالية ستبدأ في الحادية عشر صباحا بافتتاح المعرض بالقاعة الكبري بالمتحف، ويضم أكثر من 50 عملا فنيا تبرز من خلالها الأساليب والطرق المختلفة لكتابة الخط العربي.





من جانبه، أكد علاء الدين بدوي مدير عام المتحف أن الاحتفالية تتضمن العديد من الفعاليات الأخري، منها ندوة بعنوان "شكّل تتغير"، والتي تتناول نشأة اللغة العربية والخط العربي ويلقيها شريف عبد الرؤوف، تليها فقرة فنية للإنشاد الديني يقدمها المنشد عبد الرحمن صابر ابو زيد وعازف الناي حمدي مخيمر عبد الحميد، وفقرة شعرية للشاعر محمود محمد عبد الغفار، وورشة فنية للاطفال من سن 6 سنوات وحتى 9 سنوات لتعليمهم فنون ومبادئ الكتابة العربية.



