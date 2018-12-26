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حوادث

اللي يزعل أختى أقتله.. عامل ينهى حياة فلاح ويلقيه داخل جوال فى النيل

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 12:42 م
جثمان - أرشيفية
جثمان - أرشيفية
نجح قطاع الأمن العام بمديرية أمن أسيوط، فى كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بأسيوط، وضبط مرتكب الواقعة.

البداية عندما تلقى مركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة داخل جوال على ضفاف نهر النيل بناحية جزيرة بهيج بدائرة المركز، بالانتقال تبين أنها لمجهول فى العقد الخامس بكامل ملابسه مصاب بجرح بالجبهة وملفوف حول رقبته قطعة قماش.

وبتشكيل فريق بحث بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، تبين أن المجنى عليه المدعو "محمد. ع"، 52 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، وأن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "محمد. ع"، 35 سنة، شقيق زوجة المجنى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات زوجية بين المجنى عليه وشقيقته، وفى سبيل ارتكاب واقعة القتل قام باستدراج المجنى عليه لشاطئ نهر النيل بناحية الوليدية بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط، بزعم إنهاء تلك الخلافات، وغافله وتعدى عليه بالضرب بعصا خشبية على رأسه ثم قام بخنقه بقطعة القماش فأودى بحياته ووضع جثته داخل الجوال ثم وضعه بقارب صيد خاص به وألقاه والعصا المستخدمة ومتعلقاته بنهر النيل، عقب ذلك استقل سيارة المجنى عليه وقام بتركها بجوار مستشفى أسيوط الجامعى لإبعاد الشبهة عنه "ضُبطت بإرشاده".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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