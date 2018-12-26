مسئولة سعودية: التقدم التكنولوجي مفيد جدا لتطوير العملية التعليمية

أكدت الدكتورة علية أحمد الشمراني، مسئولة متخصصة في العلوم والفيزياء بالمملكة العربية السعودية، أهمية التقدم الهائل في التكنولوجيا وتطوير العملية التعليمية.



وأوضحت "الشمراني"، على هامش المؤتمر الدولي الأول للتعليم الرقمي في الوطن العربي بعنوان "تحديات الحاضر ورؤى المستقبل"، أن تطوير المنصات التعليمية كمدرسة الملك سلمان الافتراضية ومنصة نور ومنصة عين بهدف الرفع من جودة التعليم لمسايرة التقدم الاقتصادي، مؤكدة استجابة أساتذة الجامعات للتعليم الرقمي.



وذكرت أنها أجرت بحثا علميا عن مدى تأثير التقدم التكنولوجي على العملية التعليمية، وأثر توظيف التعليم الرقمي على جودة العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها.