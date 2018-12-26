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محافظات

التحفظ على 10 مركبات توك توك غير مرخصة بمنفلوط

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 12:39 م
صدى البلد
إيهاب عمر
تمكنت رئاسة مركز ومدينة منفلوط بالاشتراك مع إدارة مرور أسيوط اليوم الأربعاء من ضبط 10 مركبات توك توك في حملة مكبرة استهدفت ضبط مركبات التوك توك الغير مرخصة بالمدينة.

كان اللواء جمال نور الدين أصدر القرار رقم 1601 لسنة 2018 بترخيص مركبات التوك توك لاعادة الانضباط للشارع الأسيوطي.

وقال محافظ أسيوط إن ترخيص مركبات التوك توك سيكون له فائدة كبير على أصحابها حيث سيزيد الإقبال على ركوبه من المواطنين لتحقيق الأمان لهم أثناء ركوب مركبة مرخصة مؤكدًا أن المحافظة سهلت إجراءات التراخيص بتواجد مندوبين من المرور بكافة المراكز وتم وضع لوحات إرشادية موضحًا أن بها كافة إجراءات الترخيص والأوراق المطلوب تقديمها وشروط منح رخص قيادة مركبات التوك توك منذ بدء ترخيص تلك النوعية من المركبات.

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