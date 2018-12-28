ممثل الاتحاد الدولي للحلواني يشكر الرئيس السيسي لاهتمامه بالتغذية

قال مدحت عاكف، ممثل الاتحاد الدولي للحلوانى بمصر والشرق الاوسط والمدير التنفيذى لفريق منتخب مصر للطهاة بكأس العالم بميلانو 2019، إن التغذية تلعب دورا كبيرا في صحة وحياة الإنسان لذا لابد أن يتم اختيار القائمين علي إعداد الأطعمة المختلفة بعناية شديدة سواء في المطاعم أو الفنادق أو برامج الطهي التلفزيونية.



وأوضح "مدحت" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" أن برامج الطهي وسيلة هامة ومؤثرة بشكل مباشر على الوعي الثقافي لدى الجماهير واعتقد يجب أن يتم مراجعة المؤهلات الدراسية والخبرات السابقة لجميع الشيفات الموجودين على الساحة الإعلامية والتأكد من تاريخ وخبرات الشيف ومؤهلاته الدراسية يضمن لنا أن الجمهور سيحصل على معلومات صحية صحيح فالطهي ليس مجرد طعام مذاقه جيد بل هو أساس صحة وحيوية الجسم.



ووجه ممثل الاتحاد الدولي الشكر للرئيس السيسي لاهتمامه بملف الصحة والتغذية السليمة للمصريين، ويناشده بإعطاء مزيد من الدعم اللوجيستى والفنى للشيفات خاصة المشاركين في البطولات الدولية وبالأخص المنتخب المصري المشارك في بطولة كأس العالم للحلواني بميلانو 2019 وتسهيل مشاركته ببطولة كأس العالم القادمة حيث أنها المرة الأولى التي تشارك فيها مصر في هذه البطولة مما يساهم في تطوير هذا المجال والخروج بمنتجات لذيذة وصحية.