مدير تعليم مطروح يتابع امتحانات الصفين الثاني والثالث الابتدائي

تابع الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اليوم الأربعاء انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الثاني والثالث الابتدائي.



حيث تفقد عددًا من اللجان الامتحانية بإدارة مطروح التعليمية للاطمئنان على انتظام وانضباط العملية الامتحانية بهذه اللجان.



وأدى طلاب الصف الثاني الابتدائي الامتحان في مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف .



وأدى طلاب الصف الثالث الابتدائي الامتحان في مادة اللغة العربية فترة أولى لمدة ساعتين والتربية الدينية فترة ثانية.



وتابع النيلي، كذلك العمل بلجان النظام والمراقبة لامتحانات النقل، مؤكدًا للعاملين بها على ضرورة الالتزام بالدقة في العمل والجد والاجتهاد من أجل مصلحة الطلاب لضمان حقوقهم كاملة دون زيادة أو نقصان.