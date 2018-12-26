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أخبار البلد

عرض مسرحي بعنوان عشان إحنا مع بعض بنقابة الصحفيين..صور

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 12:41 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
نظمت نقابة الصحفيين، مساء أمس عرض مسرحية "عشان إحنا واحد" على مسرح النقابة، بعد مشاركتها في ملتقى الإبداع الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ومؤسسة سلوى علوان الثقافية.

وقالت الكاتبة الصحفية سلوى علوان المُشرف على العرض، إن المشاركين فى المسرحية من ذوي الاحتياجات الخاصة "صم وبكم ومكفوفين وإعاقات ذهنية وجسدية"، ويزيد عددهم عن ٢٥ مشاركًا في في تجربة جديدة وفريدة كما أن هذا العمل اقيم ليكون ختامًا لعام الإعاقة الذي أعلنت عنه الدولة، وتحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية.

واضافت إن المسرحية شاركت مؤخرًا في ملتقى الإبداع الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي أقيم بالأوبرا على مسرح الهناجر ومثلت مصر في المهرجان، حيث لاقت نجاحًا كبيرًا، في الوقت الذي تم عرضها بمركز طلعت حرب الثقافي، الذي تترأسه كريمة أحمد، وبدعم من إيمان عبدالمحسن مدير عام قطاع الإنتاج الفني بالصندوق.

يذكر ان "عشان إحنا واحد" تأليف وإخراج خالد حسونة، أشعار حامد السحرتي، ألحان أمير موسى، غناء فريق فرحة "إسلام علاء، تغريد محمود، محمودعبد الباسط"، واستعراضات يوسف مصطفى، مادة فيلمية وتصوير محمد الليثي، مخرجان منفذان سوزي مدحت وكريم فراج، إدارة مسرحية أحمد كامل، محمد يوسف الجوراني، يوسف أسامة، شروق قمر.
عرض مسرحي بعنوان عشان إحنا مع بعض بنقابة الصحفيين..صور
عرض مسرحي بعنوان عشان إحنا مع بعض بنقابة الصحفيين..صور
عرض مسرحي بعنوان عشان إحنا مع بعض بنقابة الصحفيين..صور
عرض مسرحي بعنوان عشان إحنا مع بعض بنقابة الصحفيين..صور
عرض مسرحي بعنوان عشان إحنا مع بعض بنقابة الصحفيين..صور

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