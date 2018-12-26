ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

السيطرة على حريق بمستشفى الغردقة وتفحم جثة بعد اندلاع النيران بشارع الكهف

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 12:58 م
صدى البلد
إبراهيم جادالله
سيطرت قوات الدفاع المدنى بمدينة الغردقة على حريق نشب بمستشفى الغردقة العام، إذ نشب الحريق خلف مبنى العيادات بأحد مخازن الورق الخاصة بالتمريض، وتم تحرير المحضر اللازم دون وجود أي خسائر في الأرواح، كما تفحمت جثة لشاب نتيجة حريق باستديو بشارع الكهف بالغردقة.

كان اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا بنشوب حريق بمستشفى الغردقة العام، حيث نشب الحريق خلف مبنى العيادات بأحد مخازن الورق الخاصة بالتمريض، حيث تم الدفع بسيارات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف التي هرعت للموقع، كما انتقل مدير الأمن إلى المستشفى وتمت السيطرة على الحريق.

كما شهدت منطقة الكهف حريقا بأحد الاستوديوهات الموجودة على سطح عمارة سكنية، وأسفر الحريق عن تفحم جثة لشاب تم نقلها إلى مستشفى الغردقة العام.

ترشيحاتنا

أحمد موسى: لأول مرة يدخل مبارك للمحكمة سيرا على قدميه منذ 2011.. فيديو

والدة الطفل محمد أشرف عن الرئيس السيسي: مش هقدر أوفيه حقه .. فيديو

محمد صلاح يروج لرواية تدعو إلى التحرر من احتلال الإنجليز

السيسي للمصريين: على مهلكم عليّ شوية في النكت.. فيديو

شاهد.. السيسي يتابع أعمال هدم العشوائيات غير الآمنة بغيط العنب

السيسي لمن يشكو من كثرة عدد الأولاد: انت المقصر في حق نفسك

مش لادا أو فيات.. سيارات يمكن شراؤها بـ 50 ألف جنيه.. صور

السيسي: نشكر ممولي بشاير الخير والأموال غير كافية لاستكمال المشروعات

السيسي يسأل المحافظ عن دخل الإسكندرية الشهري والأخير يجيب.. فيديو

الأرصاد تكشف حقيقة برودة شتاء 2019 عن الأعوام السابقة .. فيديو

كشفه رأفت الهجان.. قصة إيلي كوهين أشهر جاسوس إسرائيلي خان العرب وأعدم في سوريا

أحمد موسى: حديث مبارك عن المعزول اليوم شهادة للتاريخ.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«البيض والموز والتفاح».. أطعمة يمكنك تناولها بشكل مختلف

عمرو دياب يتألق فى أقوى حفلات الكريسماس بالقاهرة الجديدة .. صور

راغب علامة يشعل حفله بالكريسماس.. صور

توفر حياة كريمة لقاطني العشوائيات.. كيف تحولت غيط العنب من العشش إلى منطقة حضارية.. فيديو وصور

بابا نويل يوزع هدايا الكريسماس على مرضى السرطان بالأقصر.. صور

فيديو

قناة صدى البلد تنفرد بعرض محاكمة اقتحام الحدود الشرقية حصريا بحضور مبارك
موسى: مبارك ونجليه شهود وليسوا متهمين بقضية اقتحام الحدود .. فيديو
أحمد موسى: لأول مرة.. مبارك يقدم شهادته فى محاكمة الإرهابيين.. فيديو
أحمد موسى:محافظ الإسكندرية كان مستعدًا لـ تساؤلات السيسي..فيديو
شاهد.. السيسي يتابع أعمال هدم العشوائيات غير الآمنة بغيط العنب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟