السيطرة على حريق بمستشفى الغردقة وتفحم جثة بعد اندلاع النيران بشارع الكهف

سيطرت قوات الدفاع المدنى بمدينة الغردقة على حريق نشب بمستشفى الغردقة العام، إذ نشب الحريق خلف مبنى العيادات بأحد مخازن الورق الخاصة بالتمريض، وتم تحرير المحضر اللازم دون وجود أي خسائر في الأرواح، كما تفحمت جثة لشاب نتيجة حريق باستديو بشارع الكهف بالغردقة.



كان اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا بنشوب حريق بمستشفى الغردقة العام، حيث نشب الحريق خلف مبنى العيادات بأحد مخازن الورق الخاصة بالتمريض، حيث تم الدفع بسيارات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف التي هرعت للموقع، كما انتقل مدير الأمن إلى المستشفى وتمت السيطرة على الحريق.



كما شهدت منطقة الكهف حريقا بأحد الاستوديوهات الموجودة على سطح عمارة سكنية، وأسفر الحريق عن تفحم جثة لشاب تم نقلها إلى مستشفى الغردقة العام.

