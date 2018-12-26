سيف زاهر: جاهزون لتنظيم بطولة الأمم الإفريقية والدورى مستمر .. فيديو

أكد الإعلامي سيف زاهر عضو اتحاد كرة القدم، على جاهزية مصر لاستضافة بطولة الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها فى منتصف العام المقبل .
وأوضح زاهر، فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن فرصة مصر فى الحصول على شرف تنظيم البطولة كبير فى ظل التاريخ الكبير الذى تتمتع به الدولة المصرية فى إفريقيا والعالم أجمع .
وأضاف: "ملف مصر لاستضافة أمم أفريقيا قوي ، لدينا كل الإمكانيات والمقومات لخروج البطولة فى أفضل شكل ممكن".
وعن تأجيل الدوري بسبب تنظيم أمم أفريقيا: "هناك احتياطات بشأن الدوري ومن المفترض ان البطولة تنتهي فى شهر أغسطس القادم ، جاهزون لكل المواقف وحريصون على استمرار الدورى حتى نهايته ".