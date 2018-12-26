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السيسي لـ العزازي: مش أنت بتكلمني في التليفون تقولي عاوز فلوس.. فيديو

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 12:42 م
صدى البلد
فاطمة رضا
اعترض الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إطلاق مشروع "بشائر الخير 6"، بعد اقتراح محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة الاعتماد على رجال الأعمال والمجتمع المدني.

ووجه السيسي حديثه، إلى اللواء أحمد العزازي، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، متسائلا: "مش أنت بتكلمني يا أحمد في التليفون تقولي عاوز فلوس؟"، ورد اللواء أحمد: "لسه واصلني 200 مليون جنيه أول إمبارح من وزارة الإسكان"، وذلك خلال افتتاحه مشروع بشائر الخير 2 السكني.

وتابع: "انا بتكلم علشان أهالينا وزمايلنا يعرفوا الحكاية ماشية إزاي، ولو عاوزين نخش في 3500 وحدة تانيين بنتكلم على الأقل أكثر من 7 مليارات جنيه".

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