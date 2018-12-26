عرض خاص لفيلم 122 .. السبت المقبل

قررت الشركة المنتجة لفيلم "122" إقامة عرض خاص للعمل، بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، يوم السبت المقبل.



ومن المقرر أن يحضر أبطال العمل العرض الخاص للفيلم، الذى سيتم طرحه في دور العرض السينمائية يوم 2 يناير المقبل بعد سلسلة من التأجيلات.



العمل من بطولة "طارق لطفي وأحمد الفيشاوي وأمينة خليل وأحمد داوود محمد ممدوح، وجيهان خليلي، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج ياسر الياسري".