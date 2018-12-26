عرض خاص لفيلم 122 .. السبت المقبل

قررت الشركة المنتجة لفيلم "122" إقامة عرض خاص للعمل، بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، يوم السبت المقبل.
ومن المقرر أن يحضر أبطال العمل العرض الخاص للفيلم، الذى سيتم طرحه في دور العرض السينمائية يوم 2 يناير المقبل بعد سلسلة من التأجيلات.
العمل من بطولة "طارق لطفي وأحمد الفيشاوي وأمينة خليل وأحمد داوود محمد ممدوح، وجيهان خليلي، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج ياسر الياسري".
ومن المقرر أن يحضر أبطال العمل العرض الخاص للفيلم، الذى سيتم طرحه في دور العرض السينمائية يوم 2 يناير المقبل بعد سلسلة من التأجيلات.
العمل من بطولة "طارق لطفي وأحمد الفيشاوي وأمينة خليل وأحمد داوود محمد ممدوح، وجيهان خليلي، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج ياسر الياسري".