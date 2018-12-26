إحباط محاولة ترويج 32 طربة حشيش بكفر الدوار

تمكنت الأجهزة الامنية بالبحيرة من ضبط تاجر مخدرات بكفر الدوار وبحوزته 32 طربة حشيش بداخل قبل توزيعها على المروجين لبيعها لصالحه.



وتلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد حازم عزت، رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الدوار، يفيد بقيام ضباط قسم شرطة كفر الدوار، بضبط المتهم "علاء. م"، 25 سنة، مقيم الجرنشاوى، وبحوزته 32 طربة حشيش و57 ألف جنيه وخنجر بداخل سيارة.



وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة الحشيش بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه، وتحرير محضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.