ختام قافلة منظمة خريجي الأزهر بقرى ونجوع الدقهلية

اختتم فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالدقهلية فعاليات قافلة "إتقان الصلاة" التي جابت قرى ومراكز المنصورة ، وانتهت بقرية الحجايزة التابعة لمركز السنبلاوين ، والتي أقيمت تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف , رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وبالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية.



وشهدت القافلة على مدار أسبوع كامل، حضورا مكثفا من جانب الأهالي، وتضمنت كيفية الوضوء والصلاة وكافة الأحكام الشرعية التي تشتمل عليها العبادة على يد مجموعة من وعاظ الدقهلية ، وبنهاية الأسبوع تم تقييمهم عمليا وشفويا وتقديم الجوائز القيمة لهم لتشجيعهم وحثهم على الاهتمام بالصلاة .



شارك بالقافلة د. فاطمة كشك المشرف العام على المركز الأزهري للدراسات القرآنية، وفضيلة الشيخ محمد عبد البديع مدير عام منطقة وعظ الدقهلية ، والشيخ ثروت عبد الستار أحمد شكر، الشيخ مصباح أحمد محمد أحمد، الشيخ إبراهيم أحمد محمد أحمد من وعاظ منطقة الدقهلية فضلا عن مشاركة عدد من الواعظات.