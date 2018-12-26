السيسي عن حقوق الدولة: بتروح تعمل حج وعمرة وإنت بتاكل مال البلد.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حقوق الدولة المتأخرة لدى المستثمرين: "أنا مش زعلان من الناس.. أنا زعلان علينا وعلى حالنا إن الناس بتستبيح وفاكرة إن المال ده مش حرام.. لأ ده مال حرام.. بتروح تحج وتعمل عمرة.. وانت بتاكل مال اليتيم بتاع الدولة، والكلام ده بينطبق على كل حاجة، والمحاجر وكل حاجة".



وأضاف "السيسي"، خلال افتتاح المشروع السكني "بشاير الخير 2" بالإسكندرية، اليوم، الأربعاء: "المحاجر مش بتجيب فلوس ليه.. لأننا مش عاملين حوكمة، والمحليات والمحافظة بتقول ماليش دعوة.. وبتقولوا شوفوا الصرف والكهرباء هنغيرها إزاي.. أقف معايا".

