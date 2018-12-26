ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ البحر الأحمر يوزع 3641 جاكيت على طلاب حلايب وشلاتين

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 09:57 م
اللواء أحمد عبد
اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر
ابراهيم جاد الله
تفقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، مدرسة الرئيس جمال عبدالناصر بمدينة حلايب حيث قام بتوزيع ١٣٦٤ جاكيت على الطلاب لحمايتهم من برد الشتاء.

وتفقد المحافظ عدد من مدارس مدينة حلايب رافق محافظ البحر الأحمر فى الجولة الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور خالد عبدالبارى رئيس جامعة الزقازيق، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقام المحافظ - خلال جولته - بتفقد مدرسة اللواء سعد أبو ريدة الإعدادية ثم مدرسة أنور السادات الابتدائية ومدرسة عدلى منصور الابتدائية المشتركة ، والمعهد الأزهرى بالشلاتين واهدى ٢٢٧٧ جاكيت لطلاب جميع مدارس الشلاتين العامة والأزهرية ، وسيقوم غدا بإهداء ١٣٦٤ لطلاب حلايب وأبو رماد لحمايتهم من برد الشتاء.

ترشيحاتنا

بوجبا ينتقم من مورينيو على طريقته الخاصة

شاهد.. السيسي : فين مدير أمن الإسكندرية

البرلمان يزف بشرى للمواطنين حول قانون الإيجار القديم..المحكمة الدستورية العليا تبطل مادة تأجير الوحدات السكنية.. وإسكان النواب تطالب الحكومة بوضع آلية واقعية لمساندة المستأجر الفقير

السجن عامين لمحمد البلتاجي لإهانته القضاء في قضية اقتحام الحدود

في أجرأ حوار لها بعد الثورة| فرخندة حسن: مبارك كان يريد التنحي منذ 2005.. وتوريث جمال لم يكن في نيته.. سوزان لم تنخرط في السياسة.. مبارك لم يخسر بعد الثورة وتعرض للظلم

محمد صلاح يتساوى مع أوباميانج في ترتيب هدافي الدوري الانجليزى..فيديو

برباعية..محمد صلاح يقود ليفربول لفوز سهل على نيوكاسل ويغرد علي القمة

حسام غالي يحضر مباراة الجونة ووادي دجلة بالدوري الممتاز

لوفرين يتقدم لـ ليفربول بتسديدة صاروخية بمشاركة صلاح..فيديو

ترامب وزوجته يزوران الجنود الأمريكيين في العراق

والد الطفل محمد اشرف يوجة رسالة خاصة إلى الرئيس السيسي

لو مش قادر تروح السجل المدني أو مشغول وعاوز تستخرج شهادة ميلاد من بيتك.. اتبع الخطوات الآتية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسعار وراء ضعف الإقبال على شراء هدايا الكريسماس بالبحيرة

وزير الشباب يقطع كلمته فور وصول علي جمعة لماراثون زايد الخيري..صور

شاهد .. السيسى يفتتح المرحلة الثانية من مشروع بشاير الخير 2

«البيض والموز والتفاح».. أطعمة يمكنك تناولها بشكل مختلف

عمرو دياب يتألق فى أقوى حفلات الكريسماس بالقاهرة الجديدة .. صور

فيديو

أحمد موسى يشيد بكلمة العقيد ياسر وهبة خلال افتتاح بشاير الخير..فيديو
بيومي: كونا تحالفا اقتصاديا مع قبرص واليونان..وهذه ميزة منتديات الشباب
فيديوجراف.. 5 مشاهد إنسانية خلال افتتاح الرئيس السيسي لمشروع بشاير الخير 2
جمال بيومي: زيارات السيسي الخارجية المكثفة مدعاة للفخر والاعتزاز.. فيديو
أحمد موسى: الخير يعود على المصريين فى 2019.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟