محافظ البحر الأحمر يوزع 3641 جاكيت على طلاب حلايب وشلاتين

تفقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، مدرسة الرئيس جمال عبدالناصر بمدينة حلايب حيث قام بتوزيع ١٣٦٤ جاكيت على الطلاب لحمايتهم من برد الشتاء.



وتفقد المحافظ عدد من مدارس مدينة حلايب رافق محافظ البحر الأحمر فى الجولة الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور خالد عبدالبارى رئيس جامعة الزقازيق، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وقام المحافظ - خلال جولته - بتفقد مدرسة اللواء سعد أبو ريدة الإعدادية ثم مدرسة أنور السادات الابتدائية ومدرسة عدلى منصور الابتدائية المشتركة ، والمعهد الأزهرى بالشلاتين واهدى ٢٢٧٧ جاكيت لطلاب جميع مدارس الشلاتين العامة والأزهرية ، وسيقوم غدا بإهداء ١٣٦٤ لطلاب حلايب وأبو رماد لحمايتهم من برد الشتاء.