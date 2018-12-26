الحرف اليدوية تشارك بالمعرض الدولي للحرف التقليدية بالرباط بالمغرب

تشارك غرفة الحرف اليدوية بوفد مصري بالمعرض الدولي للحرف التقليدية بالرباط بالمغرب، حيث يشارك بالمعرض عدد من العارضين المصريين في قطاع السجاد اليدوي، فيما يترأس الوفد المصري مسعد عمران رئيس مجلس إدارة غرفة الحرف اليدوية.





وتنطلق فعاليات المعرض في الفترة من 28 ديسمبر الجاري إلى 6 يناير المقبل من 2019، وتأتي المشاركة بناء على دعوة تلقتها الغرفة من غرفة الحرف التقليدية بالرباط بالمغرب بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك بين الغرفتين بقطاع الحرف اليدوية.





من جانبه كشف مسعد عمران، رئيس الغرفة، إلى أنه سيتم توقيع برتوكول تعاون بين الغرفتين لتبادل الخبرات في صناعات الغزل والسجاد، مشيرًا إلى أن مشاركة الغرفة تعد الأولى من نوعها كمشاركة مصرية بالمعرض.



