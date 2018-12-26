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اقتصاد

الحرف اليدوية تشارك بالمعرض الدولي للحرف التقليدية بالرباط بالمغرب

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 12:50 م
مسعد عمران رئيس الغرفة
مسعد عمران رئيس الغرفة
ولاء عبد الكريم
تشارك غرفة الحرف اليدوية بوفد مصري بالمعرض الدولي للحرف التقليدية بالرباط بالمغرب، حيث يشارك بالمعرض عدد من العارضين المصريين في قطاع السجاد اليدوي، فيما يترأس الوفد المصري مسعد عمران رئيس مجلس إدارة غرفة الحرف اليدوية.

وتنطلق فعاليات المعرض في الفترة من 28 ديسمبر الجاري إلى 6 يناير المقبل من 2019، وتأتي المشاركة بناء على دعوة تلقتها الغرفة من غرفة الحرف التقليدية بالرباط بالمغرب بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك بين الغرفتين بقطاع الحرف اليدوية.

من جانبه كشف مسعد عمران، رئيس الغرفة، إلى أنه سيتم توقيع برتوكول تعاون بين الغرفتين لتبادل الخبرات في صناعات الغزل والسجاد، مشيرًا إلى أن مشاركة الغرفة تعد الأولى من نوعها كمشاركة مصرية بالمعرض.

وأضاف عمران، إلى مسئولي التمثيل التجاري المصري بالمغرب وعلى رأسهم أحمد شوقي وفر للوفد المصري كافة سبل الممكنة لإنجاح عمل الوفد المصري المشارك في فعاليات المعرض، مؤكدًا على رغبة الطرفين بمصر والمغرب على تعزيز سبل التعاون في قطاع الحرف اليدوية مستقبلًا.

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