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برلمان

محافظ الجيزة لـ نواب البرلمان: المسئولية أصعب مما كنت أتخيل

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 12:58 م
محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
محمود فايد
قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه يعي حجم المشكلات والمسؤلية الملقاه عليه كونه محافظ لمنطقة تعد العاصمة الثانية لمصر قائلا:"كنت متخيل أن الأمور أهون، لكنى رأيتها أصعب مما أتخيل".

وأضاف خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة عدد من الإشكاليات بالمحافظة أنه يعمل وفق منظومة واحدة تحت توجيهات القيادة السياسية بأن يكون المواطن نصب أعيننا وحل مشاكل الشارع.

وأكد المحافظ: الدولة جادة في مشكلة المياه والصرف الصحي وفي مقدمة اهتمامها،ومشروعات مخصصة لحل مشاكلها ستعرض بالمحافظة قريبا".

وتوجه محافظ الجيزة بخالص الشكر للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ولجنة الإدارة المحلية ونواب البرلمان لمجهودهم في التعاون مع الجهاز التنفيذي لحل مشاكل الشارع.

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