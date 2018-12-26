ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الأهلي يواصل تدريباته غدا استعدادا لمواجهة الداخلية

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 12:58 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح غدٍ الخميس؛ استعدادًا لمواجهة الداخلية المقرر لها السبت المقبل، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع السادس بمسابقة الدوري الممتاز.

ويختتم الأهلي استعداداته مساء الجمعة المقبل للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الداخلية.

يذكر ان الأهلي استأنف تدريباته أمس الثلاثاء عقب العودة من أثيوبيا بعد مواجهة جيما الأثيوبي الأحد الماضي في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

وينتظر الأهلي قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها الجمعة المقبل.

ترشيحاتنا

محمد صلاح يروج لرواية تدعو إلى التحرر من احتلال الإنجليز

مفاجأة .. إسرائيل وراء قرار ترامب في الانسحاب من سوريا

الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار فى الجو بدءا من اليوم.. فيديو

أحمد موسى: مبارك يظهر لأول مرة سائرا على قدميه بدلا من السرير الطبى.. فيديو

السيسي لـ العزازي: مش أنت بتكلمني في التليفون تقولي عاوز فلوس.. فيديو

أحمد موسى: سنشهد الكثير من الإزالات للمخالفات السكنية الفترة المقبلة.. فيديو

السيسي للمصريين: على مهلكم عليّ شوية في النكت.. فيديو

السيسي عن حقوق الدولة: بتروح تعمل حج وعمرة وإنت بتاكل مال البلد.. فيديو

شاهد| ضابطان أمريكيان يؤديان رقصة مبدعة ويطالبان العالم بتحديهما

تطوير العشوائيات: الأهالي أنشأوا عشش فراخ أعلى أسطح الوحدات الجديدة.. فيديو

عمرو دياب يخلع دبلة الزواج في حفله الأخير

أحمد موسى: لأول مرة يدخل مبارك للمحكمة سيرا على قدميه منذ 2011.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«البيض والموز والتفاح».. أطعمة يمكنك تناولها بشكل مختلف

عمرو دياب يتألق فى أقوى حفلات الكريسماس بالقاهرة الجديدة .. صور

راغب علامة يشعل حفله بالكريسماس.. صور

توفر حياة كريمة لقاطني العشوائيات.. كيف تحولت غيط العنب من العشش إلى منطقة حضارية.. فيديو وصور

بابا نويل يوزع هدايا الكريسماس على مرضى السرطان بالأقصر.. صور

فيديو

قناة صدى البلد تنفرد بعرض محاكمة اقتحام الحدود الشرقية حصريا بحضور مبارك
موسى: مبارك ونجليه شهود وليسوا متهمين بقضية اقتحام الحدود .. فيديو
أحمد موسى: لأول مرة.. مبارك يقدم شهادته فى محاكمة الإرهابيين.. فيديو
أحمد موسى:محافظ الإسكندرية كان مستعدًا لـ تساؤلات السيسي..فيديو
شاهد.. السيسي يتابع أعمال هدم العشوائيات غير الآمنة بغيط العنب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟