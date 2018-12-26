الأهلي يواصل تدريباته غدا استعدادا لمواجهة الداخلية

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح غدٍ الخميس؛ استعدادًا لمواجهة الداخلية المقرر لها السبت المقبل، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع السادس بمسابقة الدوري الممتاز.



ويختتم الأهلي استعداداته مساء الجمعة المقبل للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الداخلية.



يذكر ان الأهلي استأنف تدريباته أمس الثلاثاء عقب العودة من أثيوبيا بعد مواجهة جيما الأثيوبي الأحد الماضي في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.



وينتظر الأهلي قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها الجمعة المقبل.