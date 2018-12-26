برلماني يطالب الزراعة بالقضاء على أزمة عجز الأطباء البيطريين

تقدم النائب البدرى أحمد ضيف عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، بطلب إحاطة لوزير الزراعة بشأن عجز الأطباء البيطريين في عدد من القرى، ما انعكس على أزمة تحصين المواشي من مرض الجلد العقدى ومات الكثير منها.



وقال "ضيف" في بيان، اليوم الأربعاء، أن هناك عجزا كبيرا في الطب البيطري، وأن عدد الأطباء المتواجدين لا يغطي عدد القرى على مستوى الجمهورية، ما يعني وجود قرى بلا وحدات طب بيطري ومعاناة صغار المربيين الذين تموت مواشيهم نتيجة عدم التحصين في الوقت الذي توجد فيه أزمة فى الأمصال.



وطالب عضو مجلس النواب، الوزارة بإعادة توزيع الأطباء على مستوى الجمهورية بما يضمن تمثيل عادل لكل القرى، على أن تتم مراعاة القرى الأكثر انتشارًا للمرض، وتحرير نشرات لتوعية المواطنين بمواعيد حملات التحصين وحثهم على المشاركة.