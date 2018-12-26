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نيفين جامع: مستعدون لتمويل أصحاب مشروعات بشاير الخير 2.. فيديو

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 12:48 م
نيفين جامع
نيفين جامع
توك شو
قالت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز على أتم استعداد لتمويل أصحاب المشروعات بـ"بشاير الخير2" بمنطقة غيط العنب في محافظة الإسكندرية.

وأضافت "جامع"، خلال كلمته في افتتاح مشروع "بشاير الخير2"، بمنطقة غيط العنب في محافظة الإسكندرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأربعاء: "التقيت 25 من المرشحين للحصول على محلات ببشاير الخير 2، وعمل برنامج لتمويل مشروعاتهم، إضافة إلى 140 مواطنا لهم أنشطة سابقة، وتتم إتاحة تمويل لبشاير الخير 2، وبعض الأنشطة غير المتوافقة مع الاشتراطات البيئية يتم عمل برنامج لهم، وأي حد يحتاج للدعم، هنقوم بيه".

وأشارت إلى أنه يتم تمويل جميع أنواع الأنشطة التجارية، وفقا لطبيعة النشاط، مع وجود الكثير من التسيرات لفترات السداد بما يناسب تدفقات المشروعه نفسه، من خلال الشباك الواحد.

وتابعت رئيس الجهاز التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن حجم التمويل من عشرة آلاف إلى مليون جنيه، بفائدة قدرها 5% فقط.

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