ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد.. السيسي يستمع لشرح تفصيلي لمشروع بشاير الخير 2

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 01:03 م
صدى البلد
توك شو
استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي لشرح تفصيلي من اللواء أحمد العزازي رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية للمشروع بشاير الخير 2 ويشاركه عدد من الشباب.

ويتضمن المشروع إنشاء 18 بلوكا وعمارة فردية بإجمالي 37 عمارة تشمل 1869 وحدة سكنية ويضم المشروع العديد من الخدمات والمحال والمولات التجارية الدورين الأرضي والأول، وتم تجهيز جميع الوحدات السكنية وتزويدها بالأثاث وجميع الأجهزة اللازمة.

وتم إنشاء فرع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بمدينة بشائر الخير 2 والذي تم تزويده بكافة السلع الغذائية ومستلزمات واحتياجات المنزل لخدمة أهالي المدينة ، كما تم تشطيب الوحدات وتزويدها بالأثاث والمفروشات لتسليمها للمستحقين كاملة التجهيزات تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ترشيحاتنا

بث مباشر.. مبارك يدلى بشهادته فى قضية اقتحام الحدود الشرقية

السيسي يلزم الوزارات بتركيب عدادات الماء والكهرباء والغاز مسبوقة الدفع

عمرو دياب يخلع دبلة الزواج في حفله الأخير

محمد مرسي ينتظر مواجهة حسني مبارك في اقتحام الحدود وسط حراسة أمنية

الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار فى الجو بدءا من اليوم.. فيديو

تطوير العشوائيات: الأهالي أنشأوا عشش فراخ أعلى أسطح الوحدات الجديدة.. فيديو

السيسي يحذر أولياء أمور طلاب المدارس من انتشار 3 أمراض.. فيديو

توفر حياة كريمة لقاطني العشوائيات.. كيف تحولت غيط العنب من العشش إلى منطقة حضارية.. فيديو وصور

مبارك ومرسي وجهًا لوجه في المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة

مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في انفجار بالصين

كشفه رأفت الهجان.. قصة إيلي كوهين أشهر جاسوس إسرائيلي خان العرب وأعدم في سوريا

فرج عامر يكشف أسباب موافقته بيع شولونجو للإسماعيلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«البيض والموز والتفاح».. أطعمة يمكنك تناولها بشكل مختلف

عمرو دياب يتألق فى أقوى حفلات الكريسماس بالقاهرة الجديدة .. صور

راغب علامة يشعل حفله بالكريسماس.. صور

توفر حياة كريمة لقاطني العشوائيات.. كيف تحولت غيط العنب من العشش إلى منطقة حضارية.. فيديو وصور

بابا نويل يوزع هدايا الكريسماس على مرضى السرطان بالأقصر.. صور

فيديو

قناة صدى البلد تنفرد بعرض محاكمة اقتحام الحدود الشرقية حصريا بحضور مبارك
موسى: مبارك ونجليه شهود وليسوا متهمين بقضية اقتحام الحدود .. فيديو
أحمد موسى: لأول مرة.. مبارك يقدم شهادته فى محاكمة الإرهابيين.. فيديو
أحمد موسى:محافظ الإسكندرية كان مستعدًا لـ تساؤلات السيسي..فيديو
شاهد.. السيسي يتابع أعمال هدم العشوائيات غير الآمنة بغيط العنب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟