شاهد.. السيسي يستمع لشرح تفصيلي لمشروع بشاير الخير 2

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي لشرح تفصيلي من اللواء أحمد العزازي رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية للمشروع بشاير الخير 2 ويشاركه عدد من الشباب.



ويتضمن المشروع إنشاء 18 بلوكا وعمارة فردية بإجمالي 37 عمارة تشمل 1869 وحدة سكنية ويضم المشروع العديد من الخدمات والمحال والمولات التجارية الدورين الأرضي والأول، وتم تجهيز جميع الوحدات السكنية وتزويدها بالأثاث وجميع الأجهزة اللازمة.



وتم إنشاء فرع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بمدينة بشائر الخير 2 والذي تم تزويده بكافة السلع الغذائية ومستلزمات واحتياجات المنزل لخدمة أهالي المدينة ، كما تم تشطيب الوحدات وتزويدها بالأثاث والمفروشات لتسليمها للمستحقين كاملة التجهيزات تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.